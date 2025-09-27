PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Élections générales 2026: la Cour constitutionnelle statue sur un recours contre la DGI au sujet du quitus fiscal

Élections générales 2026: la Cour constitutionnelle statue sur un recours contre la DGI au sujet du quitus fiscal

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Cour constitutionnelle
Cour constitutionnelle Ph: GouvBénin
- Publicité-
. .

Dans un arrêt attendu, la Cour constitutionnelle du Bénin a tranché un recours introduit par le juriste Franck Oké visant les modalités de délivrance du quitus fiscal dans le cadre des élections générales de 2026.

Dans ledit recours, Oké contestait l’obligation imposée par la Direction générale des impôts (DGI) selon laquelle tout candidat doit préciser le type d’élection (présidentielle, législative ou communale) lors de sa demande de quitus fiscal. Il arguait que cette exigence n’a pas de base légale et viole les principes républicains d’égalité, de neutralité administrative, ainsi que les droits politiques garantis par la Constitution.

Il estimait que le dispositif imposait une inégalité entre citoyens et pourrait limiter le droit de se porter candidat dans plusieurs élections, en contradiction avec le Code électoral.

La position de la DGI

Lors de sa défense, la DGI a rappelé que le quitus fiscal, condition d’éligibilité prévue à l’article 41 du Code électoral, atteste que le demandeur est à jour de ses obligations fiscales au 31 décembre 2024.

Concernant la mention du type d’élection, l’administration a expliqué que cette exigence visait à faciliter le traitement des demandes selon les scrutins concernés. Elle a par ailleurs affirmé avoir retiré cette mention inutilement discriminante lors d’une séance de travail avec le parti Les Démocrates le 17 septembre 2025.

La Cour constitutionnelle, après avoir confronté les arguments, a jugé que le recours du requérant était sans objet. Elle note que la DGI a déjà remédié à la contrainte litigieuse en reparamétrant la plateforme pour supprimer la mention problématique. Par conséquent, la Cour a ordonné la radiation du recours de son rôle.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

05 raisons qui font de Romuald Wadagni, Président du Bénin en 2026

Centrafrique

Centrafrique : 02 cas confirmés de Mpox dans la préfecture de Sangha-Mbaéré

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le procureur met en garde les influenceurs contre les dérives en ligne

Mali

AES : des opérations militaires réussies renforcent un bloc régional en pleine consolidation

Bénin

Du continent, pour le continent: Construire des systèmes de paiement instantané locaux pour stimuler l’inclusion financière en Afrique

Bénin

Bénin: Cotonou accueille la 16ᵉ Conférence des ministres de l’UEMOA sur l’emploi et la formation

Bénin

UAC: la nouvelle équipe rectorale et les responsables des UFR installés le 30 septembre

Bénin

Alerte sanitaire au Bénin: détection d’aflatoxine B1 dans des céréales infantiles importées

Côte d'Ivoire

Présidentielle ivoirienne 2025 : Affi N’Guessan conteste son exclusion et dénonce une « manipulation »

Bénin

Bénin: un militaire et un policier devant la CRIET pour désertion

VOIR TOUS LES FLASHS