Élections générales 2026: la Céna fait le point avec les partis politiques à Cotonou

A moins d’un an des premières élections générales de l’histoire du Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Céna) poursuit ses concertations.

Ce lundi, l’institution en charge du processus électoral a tenu une importante séance d’échange avec les partis politiques, en présence du Conseil électoral, du Directeur général des élections, Boucary Abou Soulé Adam, des cadres techniques de la Céna et des représentants des médias.

La rencontre, présidée par Laurentine Adossou Davo, rapporteur du Conseil électoral, visait à faire le point sur les étapes déjà franchies, tout en exposant les prochaines échéances à l’agenda. Dans son mot d’ouverture, elle a insisté sur l’importance du dialogue politique :

« La Céna travaille suivant un chronogramme dynamique qui accompagne, sans le modifier, le calendrier électoral. »

Des avancées significatives déjà enregistrées

Le Directeur général des élections, Boucary Abou Soulé Adam, a présenté un bilan détaillé des actions déjà réalisées par l’institution : élaboration, arbitrage et validation du budget électoral, adoption du chronogramme officiel, première concertation avec les partis politiques, inventaire du matériel électoral dans les communes, publication de la décision fixant les pièces à fournir pour les candidatures, réception des statistiques actualisées de la Liste électorale informatisée (LEI), démarrage des échanges techniques avec l’ANIP.

Des avancées qui traduisent la rigueur du processus en cours, selon le DGE, qui a tenu à rassurer les participants :

« La Céna déroule normalement ses activités, sans difficultés majeures, et elle compte sur la collaboration de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de ce processus inédit. »

Prochaines étapes : un mois d’août décisif

Les échéances à venir s’annoncent capitales. Dès le 5 août, la Céna rencontrera les ministères et institutions impliqués. Le 6 août, une autre session est prévue avec l’ensemble des parties prenantes. Entre le 11 et le 18 août, sera publiée la date officielle de l’élection du duo président/vice-président.

Le 22 août marquera le lancement des appels à candidatures pour les agents électoraux. Suivront l’introduction de plusieurs plateformes numériques innovantes :

– eDeclaration pour les partis

– eEnregistrement pour les candidats

– eAccreditation pour les observateurs

Par ailleurs, la décision relative au parrainage et la remise des formulaires aux élus sont également attendues d’ici fin août.

Une dynamique consensuelle saluée

Les représentants des partis politiques présents ont salué la transparence de l’initiative et exprimé leur attachement à un scrutin équitable, inclusif et pacifié. Plusieurs préoccupations techniques ont été soulevées, avec des suggestions visant à renforcer la participation et la fiabilité du processus.

Avec cette dynamique de concertation et les outils mis en place, le Bénin s’inscrit dans une démarche inédite qui devrait redéfinir ses standards électoraux.