Elections du 11 janvier 2026 : la CENA nomme les membres des postes de vote

À l’approche des élections législatives et communales du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé à la désignation officielle des agents chargés d’animer les postes de vote sur l’ensemble du territoire national.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit les préparatifs du double scrutin législatif et communal prévu pour le 11 janvier 2026. Dans une décision signée le 6 janvier 2026 à Cotonou, l’institution a officiellement nommé les membres des postes de vote.

Cette décision précise les modalités selon lesquelles les agents retenus seront informés de leur sélection. Elle insiste également sur la formation obligatoire que devront suivre les concernés avant leur entrée en fonction, afin de garantir une bonne maîtrise des procédures électorales.

La liste des personnes sélectionnées est disponible en ligne sur la plateforme erecrutement.cena.bj, mise à disposition par la CENA. Les agents sont invités à la consulter pour prendre connaissance de leur affectation et des prochaines étapes.