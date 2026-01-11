Elections au Bénin: démarrage lent et incidents limités selon la société civile

La tenue conjointe des élections communales et législatives, ce dimanche 11 janvier 2026 au Bénin, s’est déroulée sous l’observation attentive de la société civile. Dans la matinée, la Plateforme électorale des Organisations de la Société Civile (OSC) a rendu publique une première déclaration issue des rapports de ses 1 200 observateurs déployés dans les 12 départements du pays. Face à la presse, sa représentante, Maître Alexandrine Saïzonou Bédié, a présenté les principaux enseignements tirés des premières heures du scrutin.

L’un des constats majeurs concerne le respect de l’heure légale d’ouverture des postes de vote. D’après les données collectées, seuls 30,87 % des postes suivis avaient effectivement démarré leurs opérations à 7 heures, comme prévu par la loi. Des retards ont ainsi été enregistrés dans plusieurs localités. À 8h36, bien que plus de 91 % des postes de vote observés disposaient des cinq membres requis pour fonctionner, cette présence n’a pas systématiquement permis un lancement ponctuel des opérations électorales.

Malgré ces lenteurs, la Plateforme relève des éléments globalement satisfaisants en matière de logistique électorale. À 8h54, le matériel nécessaire au vote était disponible dans près de 96 % des postes de vote observés. Dans plus de 98 % des cas, les dispositifs mis en place permettaient de garantir le secret du vote. Les urnes transparentes ont été présentées vides aux électeurs avant d’être scellées conformément aux procédures, puis installées de manière visible dans les bureaux.

Sur le plan sécuritaire, les observateurs ont noté un climat relativement apaisé. À 9h53, la présence des forces de l’ordre a été jugée non dissuasive dans environ 84 % des 770 postes de vote évalués. La question de la représentation féminine dans l’administration des postes de vote a également retenu l’attention : sur 700 postes observés à 8h51, une femme assurait la présidence dans un peu moins de 29 % des cas.

55 alertes majeures recensées

La Plateforme s’est par ailleurs penchée sur le respect des procédures électorales. L’identification des électeurs et l’authentification des bulletins ont été correctement appliquées dans plus de 98 % des situations observées à 9h10. L’ouverture des enveloppes sécurisées en présence des électeurs a également été largement respectée.

Toutefois, 55 alertes majeures ont été recensées, portant notamment sur des retards d’ouverture, l’absence de matériel électoral ou l’inaccessibilité de certains centres de vote. Selon Maître Bédié, la majorité de ces difficultés ont pu être résolues grâce aux interventions de la Commission électorale nationale autonome (CENA), via sa Chambre de réponse.

Au regard de ces observations, la Plateforme des OSC formule plusieurs recommandations à l’endroit de la CENA, notamment la mise en fonctionnement effectif de l’ensemble des postes de vote et l’ajustement de la durée du scrutin en fonction des heures réelles d’ouverture. Elle invite également à mieux anticiper les contraintes liées au dépouillement et à la coordination logistique.

À l’endroit des électeurs, un appel au calme, à la patience et au civisme a été lancé, tandis que les médias sont encouragés à renforcer la sensibilisation, en particulier en langues locales, afin de maintenir la mobilisation citoyenne malgré les retards constatés.