Élections 2026 au Bénin: la CENA publie le calendrier de dépôt des dossiers physiques des agents de postes de vote

La Commission électorale nationale autonome a rendu public, le lundi 8 septembre, le calendrier officiel de passage des équipes chargées de la réception des dossiers physiques des membres des postes de vote dans les différentes communes du pays.

Selon le document émis par l’instance électorale, et dûment estampillé de son cachet officiel, l’opération a débuté le 5 septembre et se poursuivra jusqu’au 19 septembre 2026.

Ce calendrier permettra une meilleure coordination logistique en vue de la constitution des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national.

Chaque commune est attendue selon un planning bien défini, visant à éviter les engorgements et à assurer une vérification rigoureuse des dossiers. Les autorités électorales appellent les responsables locaux à la ponctualité et à la rigueur dans la transmission des dossiers, afin de garantir une élection transparente et bien organisée.

Cette étape cruciale s’inscrit dans le cadre des préparatifs intensifs en vue du scrutin prévu pour 2026. Elle marque également le début du compte à rebours vers une échéance électorale que tous les acteurs politiques et citoyens suivent avec attention.

Le planning