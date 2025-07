Élections 2026 au Bénin: la CENA mise sur un logiciel de parrainage pour plus de transparence

- Publicité-

À quelques mois des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) entend innover pour garantir un scrutin transparent et crédible.

C’est ce qu’a laissé entendre le Directeur général des élections, Boucary Abou Soulé Adam, lors de son intervention ce dimanche 29 juin, sur le plateau de l’émission “90 minutes pour convaincre” diffusée sur Radio Bénin.

Un logiciel de parrainage en cours de finalisation

Conscient des controverses ayant entouré la question du parrainage des candidats à la présidentielle de 2021, le DGE a annoncé la mise en place d’un logiciel sécurisé, destiné à tracer, authentifier et valider chaque acte de parrainage. Ce nouvel outil numérique, en cours de finalisation, devrait être opérationnel dans les semaines à venir.

Selon les informations relayées par Kpakpato Média, le logiciel vise à prévenir toute tentative de manipulation, à assurer une traçabilité complète des parrainages, et à éviter les cas de duplicité ou de falsification. Une innovation qui s’inscrit dans une volonté de renforcement de la transparence du processus électoral.

Pour accompagner ce changement, la CENA prévoit d’organiser des séances de formation et de sensibilisation à l’endroit des élus concernés par le parrainage. Objectif : leur permettre de s’approprier le fonctionnement du logiciel et d’éviter toute mauvaise manipulation ou incompréhension du dispositif.

Cette initiative témoigne d’un engagement accru des autorités électorales à faire des élections de 2026 une étape charnière, marquée par une gouvernance électorale modernisée, où l’intégrité du processus ne sera plus sujette à caution.

La balle est désormais dans le camp des élus et des partis politiques, qui devront jouer leur rôle avec responsabilité, dans un cadre institutionnel de plus en plus rigoureux.