Edwin van der Sar dit qu’André Onana a fait des bêtises

Edwin van der Sar, ancien gardien emblématique de Manchester United, a exprimé sa surprise face au parcours récent d’André Onana. Invité de l’émission « The Overlap » animée par Gary Neville, le Néerlandais est revenu sur l’échec apparent du Camerounais à s’imposer chez les Red Devils, aujourd’hui prêté à Trabzonspor.

Van der Sar rappelle leur collaboration à l’Ajax, où Onana est passé d’un statut de remplaçant à celui de titulaire grâce à une détermination visible. Il vante ses qualités techniques — réflexes vifs, compréhension du jeu et présence — qui, selon lui, expliquent en grande partie ses succès antérieurs.

Mais l’ancien international néerlandais pointe aussi des fragilités : des erreurs occasionnelles et des décisions surprenantes qui peuvent miner la confiance autour du poste. À ses yeux, un portier doit apporter une assise rassurante à sa ligne arrière, un élément que Manchester United peine à offrir depuis plusieurs saisons.

Un contexte de turbulence qui pèse sur les joueurs

Van der Sar met en cause le contexte général du club : enchaînement de coaches, remaniements défensifs et absence de repères stables rendent l’intégration des recrues particulièrement délicate. La pression permanente pour décrocher des trophées, notamment en Ligue des champions, ajoute un poids supplémentaire sur les épaules des nouveaux venus.

Il souligne qu’il s’attendait pourtant à voir Onana réussir à Old Trafford au vu de son parcours à l’Ajax puis à l’Inter — club avec lequel il a atteint la finale de la C1 — et du lien déjà établi avec Erik ten Hag. L’idée qu’il évoluerait devant des éléments tels que Matthijs de Ligt et Lisandro Martínez laissait présager une adaptation plus facile.

La réalité a été moins clémente, et le gardien camerounais s’est finalement retrouvé poussé vers un prêt en Turquie. Sa situation illustre, selon Van der Sar, les difficultés rencontrées par certains joueurs lorsqu’ils débarquent dans un environnement instable.