Droits de douane américains : la Chine prête à aller jusqu’au bout

En Brève

La Chine se dit prête à se battre « jusqu’au bout » si nécessaire après l’annonce par le président américain Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises, effectuée le vendredi 10 octobre. Dans un communiqué publié mardi 14 octobre, un porte-parole du ministère du Commerce affirme : « Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu’au bout. Si vous souhaitez négocier, notre porte reste ouverte. »

