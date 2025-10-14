Donald Trump menace d’arrêter les achats d’huile de cuisson chinoise

En Brève

Le président américain Donald Trump a reproché, mardi 14 octobre, à la Chine d’avoir cessé d’acheter du soja aux États-Unis et a affirmé que Washington pourrait, en représailles, interrompre les importations d’huile de cuisson en provenance de Chine. Sur sa plateforme Truth Social, le chef d’État a déclaré : « Nous envisageons de mettre fin à nos relations commerciales avec la Chine dans le domaine de l’huile de cuisson et d’autres domaines d’échanges, à titre de représailles. Par exemple, nous pouvons facilement produire nous-mêmes de l’huile de cuisson, nous n’avons pas besoin d’en acheter à la Chine. »

