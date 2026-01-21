Donald Trump: « je n’utiliserai pas la force pour acquérir le Groenland »
Depuis le forum de Davos, le président américain Donald Trump a affirmé qu’il n’envisageait aucune action militaire pour prendre le contrôle du Groenland, tout en rappelant l’intérêt stratégique majeur des États-Unis pour ce territoire autonome danois.
Le président américain Donald Trump a assuré ce mercredi qu’il n’entendait pas recourir à la force pour prendre le contrôle du Groenland, territoire autonome relevant du Danemark, tout en réaffirmant l’intérêt stratégique des États-Unis pour cette île riche en ressources.
S’exprimant en marge d’un sommet à Davos devant des dirigeants internationaux, Donald Trump a tenu à dissiper toute ambiguïté sur ses intentions. « Je n’ai pas besoin d’utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Je n’utiliserai pas la force », a-t-il martelé, alors que ses précédentes déclarations avaient nourri de vives interrogations au sein de la communauté internationale.
Le président américain a toutefois reconnu que, théoriquement, une telle option pourrait exister. « Nous n’obtiendrons probablement rien à moins que je ne décide d’utiliser une force excessive, au point de devenir, franchement, inarrêtables, mais je ne le ferai pas », a-t-il ajouté, avant de souligner le caractère volontairement dissuasif de ses propos.
Selon lui, cette prise de position vise avant tout à rassurer. « C’est probablement la déclaration la plus importante que j’ai faite, car les gens pensaient que j’allais utiliser la force », a conclu Donald Trump, cherchant à clore un débat sensible mêlant géopolitique, souveraineté et intérêts stratégiques.
