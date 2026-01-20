Donald Trump divulgue des messages privés de Macron sur le G7, la Russie et le Groenland

Le président américain Donald Trump a rendu publics, ce mardi, des échanges privés avec son homologue français Emmanuel Macron. Les captures d’écran, diffusées sur son réseau social Truth Social, exposent des discussions diplomatiques portant sur l’organisation d’un sommet du G7 à Paris et une possible participation de la Russie, en marge des travaux.

Cette publication s’inscrit dans une pratique désormais bien connue de Donald Trump, qui n’hésite pas à divulguer des correspondances confidentielles avec d’autres dirigeants, rompant avec les règles traditionnelles de la diplomatie.

Selon ces messages, dont l’authenticité a été confirmée par l’entourage du président français, Emmanuel Macron propose de réunir les dirigeants du G7 à Paris, jeudi, à la suite du Forum économique mondial de Davos. Il évoque également l’idée d’associer la Russie aux échanges, une hypothèse délicate alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis près de quatre ans.

Le chef de l’État français suggère par ailleurs d’inviter l’Ukraine, le Danemark — en lien avec les tensions autour du Groenland — ainsi que la Syrie, dans le but d’aborder plusieurs crises internationales lors de cette rencontre. Emmanuel Macron invite aussi Donald Trump à dîner à Paris avant son retour aux États-Unis, signe d’une volonté de maintenir un dialogue direct entre les deux dirigeants.

Dans l’un des messages rendus publics, Emmanuel Macron fait état d’une convergence de vues avec Washington sur plusieurs dossiers, tout en exprimant son désaccord sur la position américaine concernant le Groenland. « Je ne comprends pas ce que tu fais au Groenland », écrit-il. Aucune réponse de Donald Trump n’apparaît dans les captures d’écran publiées.

En réaction, l’entourage du président français affirme que ces échanges prouvent qu’Emmanuel Macron tient le même discours en privé comme en public. L’Élysée rappelle également un principe fondamental : le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, y compris celle du Groenland, ne saurait être remis en cause.