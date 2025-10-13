Dissident cubain José Daniel Ferrer part pour les États-Unis

En Brève

José Daniel Ferrer, dissident cubain purgant une peine de prison dans l’est de Cuba, a quitté l’île pour se rendre aux États‑Unis, a annoncé lundi 13 octobre le ministère cubain des Affaires étrangères. Selon le communiqué officiel, « ce départ à destination des États‑Unis a lieu après une demande formelle du gouvernement de ce pays et l’accord express de Ferrer ». Le 4 octobre, Ferrer avait déclaré avoir accepté l’exil et dénoncé en détention des « coups, tortures, humiliations et menaces ».