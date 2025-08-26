PAR PAYS
Développement: Cotonou intensifie sa présence économique en Asie avec le Benin Business Forum à Osaka

Economie
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Diplomatie-678x355-1728x800_c Coopération
Diplomatie et Coopération - Photo: OIP
Le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’influence économique internationale en organisant, le jeudi 28 août 2025, le Benin Business Forum à Higashi-Osaka, au Japon.

Cette initiative vise à renforcer les liens commerciaux entre le Bénin et le Japon et à positionner le pays comme une destination d’investissement stratégique en Afrique de l’Ouest.

Selon le communiqué officiel, le forum a pour ambition de « bâtir des ponts solides entre le dynamisme béninois et l’excellence japonaise ». Dans un contexte de réformes économiques ambitieuses et de croissance soutenue, le Bénin met en avant ses atouts : stabilité macroéconomique, secteurs porteurs tels que l’agro-industrie, les énergies vertes, la logistique, le numérique et le tourisme, ainsi qu’un accès privilégié à un marché régional de 420 millions de consommateurs.

Le Benin Business Forum 2025 adopte un format opérationnel, combinant panels sectoriels, rencontres B2G personnalisées et accès direct aux décideurs publics. L’objectif affiché est de favoriser des partenariats concrets et durables entre acteurs béninois et japonais. La participation est gratuite, mais nécessite une inscription préalable.

L’événement cible les dirigeants japonais, investisseurs, institutions de coopération et experts spécialisés dans les relations Afrique-Asie. Il est co-organisé par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), l’Ambassade du Bénin au Japon et la Chambre de commerce d’Osaka, en partenariat avec plusieurs acteurs publics et privés.

« Le Bénin se présente aujourd’hui comme une terre d’opportunités concrètes et accessibles », souligne Sindé Chékété, Directeur général de l’APIEx. Il insiste sur la volonté du pays de transformer ses réformes économiques en réussites tangibles et partagées.

