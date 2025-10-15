Deux nouvelles explosions secouent Kaboul

En Brève

Deux nouvelles explosions ont été entendues mercredi 15 octobre en soirée dans le centre de Kaboul, ont rapporté des journalistes de l’AFP, sur fond d’un nouvel épisode de violences avec le Pakistan voisin. Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a indiqué qu’une citerne de pétrole et un transformateur électrique avaient explosé, provoquant des incendies dans la capitale afghane, où de nombreuses ambulances ont parcouru le centre-ville.

