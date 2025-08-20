PAR PAYS
Descente inopinée de l’ANM à Dantokpa: les contrôles surprises portent leurs fruits

Société
Par Edouard Djogbénou
Marché dantokpa @ Etoile Africaine
L’Agence nationale de métrologie (ANM) poursuit sans relâche sa mission de protection des consommateurs. Après les contrôles menés la semaine dernière dans plusieurs stations-service de Comè et Lokossa, les agents de l’ANM ont effectué ce mardi 19 août 2025 une descente inopinée au marché Dantokpa, à Cotonou.

Sur place, ils ont minutieusement inspecté les sacs de riz, de sucre et de farine de blé afin de vérifier la conformité entre le poids indiqué et le contenu réel. Résultat : une nette amélioration a été constatée dans le respect des poids affichés. Seuls quelques rares cas de non-conformité ont été relevés et les commerçants concernés ont été convoqués pour la suite de la procédure.

Cette opération confirme l’impact positif des précédents contrôles surprises sur le respect des normes. L’ANM assure qu’elle poursuivra ces descentes de terrain afin de garantir aux consommateurs la juste quantité des produits achetés.

