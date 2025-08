Demande de clémence à Patrice Talon par une fillette pour ses parents: voici la réaction du gouvernement

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a réagi à la lettre bouleversante de la jeune Mira, 10 ans, qui implore la grâce présidentielle pour ses parents incarcérés. S’il reconnaît la portée émotionnelle du message, le gouvernement reste ferme sur le respect des procédures judiciaires.

La voix de la petite Goudjo Mira ne s’est pas perdue dans le tumulte des réseaux sociaux. Bien au contraire. Elle a touché jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir.

Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement béninois, a réagi publiquement à la lettre poignante de cette fillette de 10 ans, qui implore le président Patrice Talon d’user de son pouvoir de grâce pour libérer ses parents incarcérés depuis 2022 dans l’affaire « Tiens Ds Com ».

Dans sa déclaration, le porte-parole n’a pas éludé la charge émotionnelle du message de Mira. « Nous avons entendu son cri de cœur », a-t-il affirmé, avant de rappeler que le cas de la fillette, aussi bouleversant soit-il, n’était pas isolé.

« Dans nos prisons, à date, il doit y avoir autour de 13 000 personnes en détention. Ces personnes sont, pour la plupart, des pères et des mères de famille », a-t-il poursuivi.

Entre compassion et rigueur judiciaire

Le gouvernement dit comprendre la détresse exprimée par Mira, mais reste attaché à l’équilibre entre humanité et justice. « Le cri de la petite Mira est également celui de tous les autres enfants anonymes », a reconnu Wilfried Léandre Houngbédji. Toutefois, il précise que toutes les personnes en détention doivent répondre des faits qui leur sont reprochés, dans le strict respect des procédures judiciaires.

Le porte-parole du gouvernement a aussi exprimé l’espoir que « le temps de l’acquiescence arrive au plus tôt », afin que les responsabilités soient clairement situées.

Pour lui, la compassion ne saurait court-circuiter l’État de droit. « S’il y avait des choses qu’on leur reproche et dont ils doivent répondre, qu’en tant que citoyens et justiciables, au même titre que les autres, ils puissent répondre », a-t-il martelé.

Une lettre bouleversante devenue virale

Pour mémoire, Goudjo Mira, élève en cours moyen deuxième année, a écrit le 8 mai 2025 une lettre manuscrite et sincère adressée au président de la République.

Elle y implore la libération de ses parents, Goudjo Élisée et Agassou Chantal, détenus depuis trois ans après leur condamnation dans l’affaire « Tiens Ds Com » par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Dans sa lettre empreint de douleur et de maturité, Mira décrit le quotidien difficile qu’elle partage avec ses frères, entre absence parentale, précarité, et interruption de scolarité faute de moyens. « Mes larmes ont trop coulé », écrit-elle.