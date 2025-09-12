Décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss: Macky Sall exprime sa douleur

L’ancien président sénégalais Macky Sall a exprimé sa profonde douleur suite au décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss dans un message publié sur son compte X ce vendredi 12 septembre 2025.

Dans sa déclaration, Macky Sall a qualifié cette disparition de « grande perte pour la Oumma islamique ». Il a tenu à présenter ses compassions à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides, ainsi qu’à toute la descendance de Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké.

« Puisse Allah accorder Sa grâce et son paradis à l’illustre défunt », a-t-il écrit, rendant hommage à la vie et à l’œuvre de Serigne Amadou Makhtar Mbacké. Ce dernier, figure spirituelle de Darou Khoudoss, laisse derrière lui un héritage religieux et social important pour ses fidèles.