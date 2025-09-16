Décès de Elise Tolah dans un accident de voiture: Molare libéré après deux mois de prison

Le lundi 16 septembre 2025, l’artiste-chanteur ivoirien Maury Féré Soumahoro, alias Molare a annoncé sa libération provisoire après deux mois de détention. Il avait été placé sous mandat de dépôt suite à un accident mortel survenu en juillet dernier à Angré en Côte d’Ivoire.

Le 2 juillet 2025, à Angré, le véhicule de l’artiste Molare avait percuté Dame Élise Tolah. Grièvement blessée, la jeune femme est décédée le lendemain. Cet accident tragique avait plongé sa famille dans le deuil et suscité une vive émotion dans l’opinion.

Le 17 juillet, Molare avait été placé sous mandat de dépôt puis transféré au Pôle pénitentiaire d’Abidjan (Ppa). Quelques jours après le drame, sa structure MGroup s’était rendue à Yopougon pour présenter ses condoléances, un geste salué par certains observateurs.

Dans un message publié à sa sortie, l’artiste a eu une pensée pieuse pour la mémoire de la défunte et a exprimé son respect et son soutien à la famille Tola « qui a choisi la dignité plutôt que l’exposition ».

- Publicité-

Il a également remercié les gardes pénitentiaires pour leur humanité, les pasteurs, imams et aumôniers qui lui ont apporté un soutien spirituel, ainsi que son équipe et ses proches pour leur solidarité durant ces deux mois de détention.

«Une épreuve douloureuse mais … »

Soumahoro Moryféré a décrit son passage en prison comme une expérience marquante, faite de « réalités dures » mais aussi de « belles rencontres ».

« Cette épreuve m’a fait prendre conscience de la chance que nous avons d’être en liberté », a-t-il confié, tout en affirmant qu’il ne reviendrait plus publiquement sur cette affaire.

Aujourd’hui, le chanteur du coupé-décalé affirme vouloir regarder devant et continuer à œuvrer pour « la jeunesse, la culture, la paix et la cohésion sociale » en Côte d’Ivoire. Il a enfin adressé ses remerciements aux autorités pour l’écoute accordée à sa demande de liberté provisoire, concluant : « Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire ».

- Publicité-

À ce jour, la justice n’a pas encore communiqué la date de l’audience qui devra déterminer les responsabilités dans ce dossier.