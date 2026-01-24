Cristiano Ronaldo : un homme se filme en train d’incendier sa statue au Portugal (Vidéo)

Un homme a filmé et publié sur Instagram l’incendie volontaire de la statue en bronze de Cristiano Ronaldo, située à Funchal, sur l’île portugaise de Madère. La police locale a indiqué avoir identifié l’auteur et a ouvert une enquête pour dégradation.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La vidéo, publiée sur le compte identifié zaino.tcc.filipe, montre l’individu en train de verser un liquide inflammable sur la réplique et d’y mettre le feu à l’aide d’un briquet. Alors que la sculpture s’embrasait, l’auteur de l’acte danse au rythme d’un morceau de rap diffusé par un haut-parleur qu’il avait apporté sur les lieux.

La publication était accompagnée d’une légende signifiant une revendication symbolique : « Ceci est le dernier avertissement de Dieu. » Le compte Instagram en question se présente comme appartenant à « une personne, un freestyler et un homme du coin ». La vidéo a été relayée sur d’autres plateformes et reprise par la presse sportive internationale.

L’incendie filmé et diffusé sur les réseaux

Sur l’enregistrement, l’auteur apparaît seul et s’est filmé en train d’allumer la statue, puis de danser devant elle pendant que les flammes consomment le bronze. Selon les images, il utilise d’abord un liquide inflammable avant d’approcher un briquet pour mettre le feu. Le spectacle a été accompagné d’une mise en scène volontairement sonore, le haut-parleur et la musique servant d’arrière-plan à l’acte.

La statue visée est une réplique en bronze représentant Cristiano Ronaldo, ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid, aujourd’hui joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite. Située devant le musée CR7 de Funchal, elle est connue pour son anatomie exagérée au niveau du pantalon et a déjà été ciblée par des actes de vandalisme par le passé.

Enquête, réactions et rappel historique

Un porte-parole du musée CR7 a déclaré mardi que « l’affaire est entre les mains de la police » et que le musée n’avait « rien d’autre à ajouter pour le moment ». De son côté, une source de la PSP (Police de Sécurité Publique) de Funchal a indiqué à la presse locale que « l’auteur de ce crime a été identifié » et qu’« il est connu ici en raison de situations similaires survenues par le passé ».

La statue avait été déplacée par le musée CR7 à son emplacement actuel il y a près de dix ans, après avoir déjà subi une attaque attribuée à des prétendus supporters d’un autre joueur. Cristiano Ronaldo s’était rendu à Madère fin 2014 pour poser devant l’effigie en compagnie de sa famille lors de la cérémonie d’inauguration ; il avait alors déclaré : « C’est un moment très spécial d’avoir une statue à mon effigie. »

Les autorités locales ont confirmé qu’elles enquêtaient pour le chef d’infraction de dégradation et cherchent à reconstituer les circonstances exactes de l’acte et la responsabilité pénale de l’auteur identifié. Les suites judiciaires dépendront des conclusions de l’enquête en cours.