« Cristiano, numéro 1 », Endrick sous le charme de Cristiano Ronaldo

À seulement 18 ans, Endrick ne cache pas ses modèles ni ses ambitions. Dans une interview accordée à L’Equipe, la pépite brésilienne a livré une déclaration pleine d’admiration à l’égard de Cristiano Ronaldo, qu’il érige en référence absolue et en exemple à suivre.

Interrogé sur les joueurs qui l’inspirent, l’attaquant madrilène, prêté cette saison à l’OL, a été clair : « Cristiano, numéro 1, c’est quelqu’un avec qui j’ai envie de jouer un jour ». Une affirmation forte, accompagnée d’un respect assumé pour d’autres légendes brésiliennes, mais sans la même résonance personnelle. « Si Pelé, Romário, Adriano ou Ronaldo jouaient, je n’irais pas. Mais en voyant Cristiano jouer et en regardant davantage de vidéos de lui, je n’ai aucun doute sur ma référence », a-t-il expliqué.

Au-delà du talent, c’est surtout l’éthique de travail du Portugais qui fascine Endrick. « Il travaille plus que les autres. Il ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour. Il continue à travailler et à faire ce qu’il faut. C’est ce que j’admire le plus chez lui », a confié le jeune international auriverde.

Désireux de progresser au contact des meilleurs, Endrick nourrit désormais un souhait clair : « J’espère qu’il pourra continuer à jouer pour que je puisse apprendre de plus en plus avec lui ». Une déclaration qui en dit long sur l’état d’esprit d’un prodige déjà tourné vers l’excellence.



