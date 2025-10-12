En Brève

Crise à Madagascar : un colonel ayant appelé à la désobéissance nie le coup d’État et accuse les dirigeants de semer le chaos

Dans le cadre de la crise à Madagascar, le colonel qui avait appelé à la désobéissance de l’armée a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y ait eu coup d’État, estimant qu’il s’agissait plutôt d’un « chaos provoqué par les dirigeants ».

