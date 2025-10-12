Crise à Madagascar : un colonel ayant appelé à la désobéissance nie le coup d’État et accuse les dirigeants de semer le chaos

En BrèveCrise à Madagascar : un colonel ayant appelé à la désobéissance nie le coup d’État et accuse les dirigeants de semer le chaos 1 min de lecture Lire plus tard Google News Commenter Partager BENIN WEB TVVoir tous ses articles Le 12 octobre 2025 à 19:19 Le 12 Oct 2025 à 19:19 243 vuesDans le cadre de la crise à Madagascar, le colonel qui avait appelé à la désobéissance de l’armée a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y ait eu coup d’État, estimant qu’il s’agissait plutôt d’un « chaos provoqué par les dirigeants ».LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ