CRB mène 1-0 face à Otoho après le but de Belhocini (14e) en Coupe CAF

À la 14e minute, le CR Belouizdad a débloqué la situation grâce à une action collective bien menée. Le mouvement est né dans leur camp avant de se développer par une série de passes précises qui ont percé la défense adverse.

Henry DONCHE
Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
CC CAF DIRECT – CRB vs Otoho (1-0) : Ouverture du score de Belhocini (14′)
La finition a été l’œuvre de Belhocini, qui a exploité une passe en profondeur servie par Khacef pour tromper le gardien. L’enchaînement a été fluide, illustrant la cohésion et la rapidité d’exécution des Algériens dès l’entame de la partie.

Ce premier but souligne l’ascendant pris par Belouizdad au début du match et contraint leurs opposants à réagir rapidement pour rééquilibrer les débats.

