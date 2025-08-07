PAR PAYS
Diplomatie

Crash tragique d’hélicoptère au Ghana: le Bénin exprime sa solidarité et rend hommage aux victimes

Diplomatie
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Patrice Talon - face Ã  la presse ce samedi 23 décembre 2023
Patrice Talon - face à la presse ce samedi 23 décembre 2023
Le drame survenu le mercredi 6 août 2025 dans le ciel du Ghana a bouleversé bien au-delà des frontières. Un crash d’hélicoptère dans le district d’Andansi Akrofuom, région d’Ashanti, a coûté la vie à huit personnes, parmi lesquelles deux hauts responsables du gouvernement ghanéen.

Face à cette tragédie, le Bénin n’est pas resté indifférent. Dans un communiqué empreint d’émotion, l’Exécutif béninois a exprimé « sa profonde tristesse et ses sincères condoléances au peuple et au gouvernement du Ghana ». Le gouvernement béninois dit se tenir aux côtés des familles endeuillées et réaffirme « sa solidarité en cette période de profond deuil ».

Parmi les victimes figurent Edward Omane Boamah, ministre de la Défense, et Ibrahim Murtala Muhammed, ministre de l’Environnement, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation. Ces deux figures engagées étaient en mission officielle dans le cadre du Programme d’exploitation minière coopérative responsable et de développement des compétences (COMSDEP), un projet stratégique pour éradiquer l’exploitation minière illégale dans la région d’Obuasi.

Le crash, qui a également coûté la vie à trois hauts cadres de l’administration et aux membres de l’équipage, a plongé le Ghana dans une onde de choc nationale. Le programme COMSDEP, qu’ils soutenaient, visait non seulement à structurer le secteur minier artisanal, mais aussi à promouvoir un développement inclusif et durable dans les zones affectées par les mines clandestines.

Dans son message officiel, le gouvernement béninois rend un hommage appuyé à ces serviteurs de l’État. « Nous honorons la mémoire de ces dirigeants exemplaires dont le dévouement au service et au progrès du Ghana ne sera jamais oublié », peut-on lire.

Alors que le Ghana pleure ses fils, le Bénin se joint à cette peine nationale. Unis par l’histoire, la géographie et les idéaux de coopération ouest-africaine, les deux pays resserrent davantage les liens de fraternité, dans la douleur comme dans l’espérance.

