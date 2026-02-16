CR Bélouizdad mène à la mi-temps contre l’AS Otoho

Dans le cadre de la quatrième journée de la Coupe de la CAF, le CR Bélouizdad a pris l’ascendant sur l’AS Otoho et regagne les vestiaires avec une avance de deux buts. Les Algériens ont contrôlé les débats pendant la première moitié du match, imposant leur tempo face aux Congolais.

La première réalisation est intervenue à la 14e minute par Abdennour Belhocini, qui a réussi à tromper la défense adverse et à déclencher l’élan pour son équipe. Avant la pause, Farid El Mellali a aggravé le score en inscrivant le deuxième but à la 41e minute, assurant ainsi une marge de sécurité au tableau d’affichage.

Mi-temps : 2-0 en faveur du CRB. La situation impose une réaction de l’AS Otoho au retour des vestiaires s’il veut espérer renverser la rencontre et rester en course dans ce groupe C.

Enjeux et perspectives pour la seconde période

Avec ce succès provisoire, le CR Bélouizdad se place en bonne position pour préserver sa place de leader du groupe C, tandis que l’AS Otoho devra probablement opérer des ajustements tactiques et intensifier son pressing pour créer des opportunités. La reprise promet d’être décisive pour la suite de la phase de poules.