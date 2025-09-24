Asie SportAfrique-SportAutres SportsBénin – SportE-SportsMonde – SportActusEurope SportFootballCoupe UFOA B U17: suivez Bénin vs Nigéria en direct iciAfrique-SportPar Romaric Déguénon24 septembre 2025 à 16:05Moins de 1 min.de temps de lectureAccueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Coupe UFOA B U17: suivez Bénin vs Nigéria en direct ici Les Guépards U17 du Bénin@24heuresaubénin-Publicité-. .Le Bénin défie le Nigeria ce mercredi en phase de poule du tournoi UFOA B U17. Un match décisif pour les Guépards cadets qui doivent arracher la victoire pour se relancer. Suivez la rencontre en direct ici. -Publicité- PartagerFacebookTwitterWhatsAppTelegramE-mailImprimer LAISSER UN COMMENTAIRE Annuler la réponseCommenter :S'il vous plaît entrez votre commentaire! Nom :*S'il vous plaît entrez votre nom ici Email :*Vous avez entré une adresse email incorrecte!Veuillez entrer votre adresse email ici Enregistrer mon nom, email et site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Captcha verification failed!Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait! EN CONTINUEuropeBallon d’Or 2025: Yamal a été écarté à cause de son âge, selon Javier TebasAfrique du SudMondial 2026 (Q): la liste préliminaire de l’Afrique du sud pour octobreBéninMondial féminin U20 (Q): Bénin 5-1 Guinée, Niger 0-9 Cameroun, les résultats du 2è tour allerEuropeBallon d’Or 2025: croqué par Dembélé, Lamine Yamal réconforté par sa copine de 25 ansMarocMondial U20 2025: la liste du Maroc pour la phase finaleEuropeBallon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarèsEuropeBallon d’Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de RaphinhaMondeBallon d’Or 2025: Lionel Messi savoure le sacre d’Ousmane DembéléEuropeBallon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement généralEuropeBallon d’Or 2025: Kylian Mbappé réagit au sacre d’Ousmane DembéléVOIR TOUS LES FLASHS