Coupe UFOA B U17: suivez Bénin vs Nigéria en direct ici

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Les Guépards U17 du Bénin
Les Guépards U17 du Bénin
Le Bénin défie le Nigeria ce mercredi en phase de poule du tournoi UFOA B U17. Un match décisif pour les Guépards cadets qui doivent arracher la victoire pour se relancer. Suivez la rencontre en direct ici.

