Coupe du Roi : Real Betis affronte l’Atlético Madrid en quart de finale

Ce mercredi à 20h GMT, le Real Betis défie l’Atlético Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi, pour une place en demi-finales. Les deux clubs de Liga se disputent l’unique ticket restant, alors que le FC Barcelone, la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao ont déjà validé leur présence parmi les quatre derniers.

Les Madrilènes abordent cette affiche forts d’un parcours sans bavure. Ils se sont imposés 3-2 face à l’Atlético Baleares en seizièmes, puis ont éliminé le Deportivo La Corogne sur le plus petit des scores (1-0) en huitièmes. Sous la direction de Diego Simeone, l’équipe affiche une organisation défensive robuste et une capacité à concrétiser les occasions, qualités qui en font un candidat sérieux pour la victoire finale.

De leur côté, les Andalous du Real Betis arrivent avec de la confiance après deux succès initiaux : un 2-0 contre le Real Murcia, suivi d’un 2-1 face à Elche. Le club de Séville nourrit de grandes ambitions et vise à prolonger son parcours dans la compétition, espérant rejoindre les géants espagnols déjà qualifiés.

Hommes clés et options tactiques

Côté Atlético, l’arrivée hivernale d’Ademola Lookman apporte une option offensive supplémentaire, tandis qu’Álex Baena, Julián Álvarez et Giuliano Simeone figuraient parmi les titulaires ou remplaçants appelés à peser sur le jeu. Leur capacité à changer le cours d’un match depuis le banc pourrait être décisive.

Le Betis répondra par un quatuor capable de faire la différence : Chimy Ávila pour la finition, Pablo Fornals pour la création, Abde Ezalzouli pour sa percussion et Pablo García pour l’équilibre au milieu. L’entraîneur sévillan devra trouver la formule pour contenir la solidité rojiblanca tout en exploitant les espaces en transition.

Attendue comme une confrontation serrée, cette rencontre devrait offrir du rythme et des séquences tactiques intéressantes, chaque camp cherchant à imposer son style pour s’ouvrir les portes des demi-finales.