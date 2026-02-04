Coupe du Roi : la Real Sociedad et l’Athletic en demi-finales

Dès la huitième minute, Abde Rebbach a permis à Alavés de prendre l’avantage après une passe d’Aitor Manas, mais la Real Sociedad n’a pas mis longtemps à répondre. Mikel Oyarzabal a remis les compteurs à zéro à la 15e minute, concluant une action initiée par Gonçalo Guedes. Le match, déjà animé, allait encore connaître de nombreux rebondissements.

Avant la pause, Toni Martínez a transformé un penalty (29e) et offert à Alavés une avance de 2-1. En seconde période, la pression des visiteurs a fini par payer : Gonçalo Guedes a égalisé à la 76e minute sur une passe de Beñat Turrientes, puis Orri Óskarsson, servi par Luka Sučić, a inscrit le but décisif quelques minutes plus tard. La Real Sociedad s’impose finalement 3-2 et décroche son ticket pour le tour suivant.

De son côté, l’Athletic Bilbao a dû attendre la toute fin du temps réglementaire pour se qualifier face à Valence. Les Basques ont d’abord bénéficié d’un but contre son camp signé Umar Sadiq à la 26e minute, avant que le même attaquant nigérian ne remette les équipes à égalité neuf minutes plus tard.

Qualifications serrées pour les demi-finales

Alors que la prolongation semblait inévitable, l’Athletic a finalement renversé la situation dans les arrêts de jeu : Nico Williams a trouvé son frère Iñaki, qui a marqué à la 90e+6 pour offrir la victoire 2-1. Valence quitte la Coupe du Roi, tandis que la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao rejoignent le dernier carré et rêvent désormais du trophée.