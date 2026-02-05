Coupe du Roi : Atlético Madrid domine le Real Betis en première mi-temps

Le club madrilène a été impérial ce jeudi lors du huitième de finale de la Coupe du Roi face au Real Betis, laissant son adversaire largement dominé avant la mi-temps. Après une première période extrêmement réussie, l’Atlético comptait déjà trois buts d’avance, imposant son rythme sur le rectangle vert.

La première réalisation est survenue peu après l’ouverture du match, quand David Hancko a poussé le ballon au fond des filets suite à une passe millimétrée de Koke, qui avait trouvé un espace décisif dans la défense adverse. Cette ouverture du score a rapidement permis aux Madrilènes de prendre confiance.

La dynamique s’est poursuivie autour de la demi-heure : Giuliano Simeone a ensuite doublé la mise sur une offrande de Matteo Ruggeri, qui avait superbement percé le flanc. Puis, à la 37e minute, Ademola Lookman — fraîchement arrivé au club — a participé à l’embellie offensive en concrétisant une passe décisive envoyée par Pablo Barrios, portant le total à 3-0 avant la pause.

Avec un avantage aussi net avant la reprise, l’Atlético repartira logiquement favori pour la suite du match, tandis que le Betis devra impérativement réagir pour espérer inverser la tendance lors de la seconde période.