Coupe du Roi : Atlético Madrid bat le Real Betis et atteint les demi‑finales

L’Atlético Madrid a surclassé le Real Betis ce jeudi en quart de finale de la Coupe du Roi, s’imposant nettement 5-0 pour se qualifier pour les demi-finales. Dès l’entame, les Colchoneros ont mis la pression et pris l’ascendant, imposant un rythme élevé que les Andalous n’ont pas réussi à contenir.

La première ouverture du score est intervenue à la 12e minute, quand David Hancko a trouvé le chemin des filets sur une passe de Koke. La domination madrilène s’est confirmée dans le jeu et à la récupération, et Giuliano Simeone a doublé la mise à la 30e minute après une belle offrande de Matteo Ruggeri.

Avant la pause, la formation de Diego Simeone a encore frappé : à la 37e minute, Ademola Lookman, recrutement hivernal du club, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs sur un service de Pablo Barrios. Le tableau d’affichage affichait alors un avantage confortable en faveur de l’Atlético.

La seconde période n’a pas été plus clémente pour le Betis. Lookman s’est mué en fournisseur à la 62e minute en délivrant une passe décisive pour Antoine Griezmann, qui a conclu sans hésitation. Plus tard, Thiago Almada, entré en fin de match, a inscrit le cinquième but à la 83e minute, scellant le large succès rojiblanco.

Cette victoire propulse l’Atlético Madrid dans le dernier carré de la Coupe du Roi, où il retrouvera le FC Barcelone, la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao, tandis que l’équipe de Manuel Pellegrini voit son parcours s’arrêter prématurément.