OGC Nice : Elye Wahi revient en prêt, Terem Moffi rejoint Hambourg

Le club niçois a officialisé le 24 août un nouveau prêt d’Elye Wahi depuis l’Eintracht Francfort, pendant que l’attaquant nigérian Terem Moffi s’engageait avec Hambourg.

L’OGC Nice a bouclé un chassé-croisé en attaque avec le retour d’Elye Wahi et le départ de Terem Moffi. Le club azuréen a obtenu le 24 août 2026 un prêt de l’attaquant de l’Eintracht Francfort jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, tandis que Moffi a signé le même jour à Hambourg après son passage à Porto.

Wahi connaît déjà bien Nice. Lors de son premier prêt au second semestre 2025-2026, l’attaquant a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en 19 apparitions, des statistiques qui avaient pesé dans le maintien du club en Ligue 1.

Le départ de Moffi referme un autre dossier offensif pour le Gym. L’international nigérian rejoint Hambourg en provenance de Nice et portera le numéro 9 dans le club allemand. Il avait passé la seconde moitié de la saison précédente en prêt au FC Porto.

Le retour de Wahi suscite déjà une forte attente autour de Nice. Sportschau.de, en s’appuyant sur des images relayées par l’OGC Nice, a montré des dizaines de supporters venus l’accueillir à l’aéroport à son arrivée sur la Côte d’Azur.

Le nouveau prêt de Wahi comprend une option d’achat négociée entre Francfort et Nice, ce qui laisse au club français la possibilité de prolonger l’opération au-delà de la saison en cours.