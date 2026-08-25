CAN U23 (Q): Tunisie vs Bénin, Rwanda vs Soudan, le tirage au sort complet

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce mardi au tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations U23. Le Bénin a hérité d’un adversaire de taille avec une double confrontation face à la Tunisie.

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN U23 est tombé. Egalement en lice pour la phase finale, le Bénin est tombé sur la Tunisie Opposés aux Aiglons de Carthage, les Béninois disputeront leur premier tour les 28 septembre et 6 octobre 2026, avec l’objectif de décrocher leur billet pour la suite de la compétition.

Plusieurs affiches retiennent également l’attention, notamment le duel entre le Togo et la Libye. Les sélections les mieux classées, parmi lesquelles le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Sénégal et l’Algérie, entreront en lice au deuxième tour, prévu les 9 et 17 novembre. Au total, sept équipes rejoindront l’Égypte, qualifiée d’office en tant que pays hôte de la phase finale. Les dernières places seront attribuées à l’issue du troisième tour, programmé les 22 et 30 mars 2027.

Résultats du tirage au sort des éliminatoires de la CAN U23:

Premier tour (28 septembre et 6 octobre):

Sierra Leone vs Burkina Faso

Mauritanie vs RDC

Sao Tome vs Guinée équatoriale

Togo vs Libye

Tunisie vs Bénin

Kenya vs Tanzanie

Djibouti vs Soudan du sud

Éthiopie vs Ouganda

Rwanda vs Soudan

Comores vs Madagascar

Angola vs Namibie

Seychelles vs Botswana

Malawi vs Eswatini

Zimbabwe vs Maurice

Deuxième tour (9 & 17 novembre 2026) :

Sierra Leone/Burkina Faso vs Zambie

Mauritanie/RDC vs Nigéria

Sao Tomé/Guinée équatoriale vs Nigéria

Togo/Libye vs Ghana

Tunisie/Bénin vs Gabon

Kenya/Tanzanie vs Côte d’Ivoire

Djibouti/Soudan du sud vs Sénégal

Ethiopie/Ouganda vs Maroc

Rwanda/Soudan vs Cameroun

Comores/Madagascar vs Afrique du sud

Angola/Namibie vs Congo

Seychelles/Botswana vs Guinée

Malawi/Eswatini vs Algérie

Zimbabwe/Maurice vs Mali

Troisième tour (22 & 30 mars 2027) :

Sierra Leone/Burkina Faso/Zambie vs Mauritanie/RDC/Nigéria

Sao Tome/Guinée équatoriale/Niger vs Togo/Libye/Ghana

Tunisie/Bénin/Gabon vs Kenya/Tanzanie/Côte d’Ivoire

Djibouti/Soudan du sud/Sénégal vs Ethiopie/Ouganda/Maroc

Rwanda/Soudan/Cameroun vs Comores/Madagascar/Afrique du sud

Angola/Namibie/Congo vs Seychelles/Botswana/Guinée

Malawi/Eswatini/Algérie vs Zimbabwe/Maurice/Mali