Hayden Panettiere : James Blunt dément être l’homme mis en cause dans son récit sur un yacht

Visé par des accusations en ligne après la mort de l'actrice américaine, le chanteur britannique a réagi en relayant un article qui démonte, chronologie à l'appui, l'hypothèse selon laquelle il serait l'homme mis en cause.

Le chanteur britannique James Blunt a démenti publiquement, lundi 24 août 2026, être l’homme évoqué par l’actrice américaine Hayden Panettiere dans un récit troublant contenu dans ses mémoires. Décédée le 16 août à l’âge de 36 ans des suites d’une overdose suspectée, selon plusieurs médias américains, l’ancienne interprète des séries Heroes et Nashville y racontait avoir été confrontée, à l’âge de 18 ans, à un « chanteur britannique très célèbre » lors d’une soirée sur un yacht. Des internautes avaient rapidement associé ce récit à James Blunt, sur la base de photographies les montrant ensemble en 2009.

Dans son ouvrage This Is Me: A Reckoning, publié quelques mois avant sa mort, Hayden Panettiere racontait avoir été conduite dans une cabine par une personne de confiance, avant de se retrouver face à un homme dévêtu d’une trentaine d’années. Elle affirmait avoir quitté les lieux et dit avoir eu le sentiment que l’entourage présent savait ce qui se passait. Elle n’avait toutefois jamais nommé l’homme en question.

Les soupçons se sont portés sur James Blunt après la republication de photographies prises en mai 2009, lors du festival de Cannes, à l’occasion d’un gala de l’association amfAR consacrée à la lutte contre le sida. Les deux célébrités y avaient été photographiées ensemble, y compris à bord d’un bateau.

Face à la propagation de ces accusations sur les réseaux sociaux, le chanteur de 52 ans a partagé lundi sur son compte X un article du journaliste britannique Dean Piper, publié sur Substack sous le titre Hayden Panettiere and James Blunt – An Internet Lynching, qui conteste cette identification.

Une chronologie qui ne concorderait pas

Dean Piper, qui explique avoir couvert l’événement de 2009, relève une incohérence de calendrier : Hayden Panettiere avait alors 19 ans, proche de ses 20 ans, alors que l’actrice situe la scène du yacht à l’âge de 18 ans dans ses mémoires. Le journaliste souligne également que les photographies de Cannes montrent les deux célébrités ensemble à plusieurs reprises, alors que le récit de l’actrice décrit un épisode isolé après lequel elle aurait cherché à s’éloigner de l’homme concerné.

James Blunt n’a pas commenté directement les accusations portées contre lui. Le partage de l’article de Dean Piper constitue, à ce stade, sa seule réaction publique face aux spéculations qui circulent depuis l’annonce de la mort de l’actrice.