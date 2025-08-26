PAR PAYS
Coupe du monde 2026 (Q): la liste provisoire de l’Afrique du Sud

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud@google
L’Afrique du Sud a dévoilé une liste provisoire pour le rassemblement de septembre. Les Bafana Bafana affronteront le Lesotho et le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a communiqué une liste élargie en vue du prochain rassemblement de septembre. Les Bafana Bafana joueront deux rencontres importantes dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, face au Lesotho et au Nigeria.

Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 5 septembre au Free State Stadium de Bloemfontein, où l’Afrique du Sud recevra le Lesotho. Quatre jours plus tard, le 9 septembre, les hommes de Broos retrouveront le même stade pour défier les Super Eagles du Nigeria, adversaires directs dans la course à la qualification.

Les Bafana en position de force

Avec 13 points pris en six journées, l’Afrique du Sud domine actuellement le groupe C. Le Rwanda et le Bénin suivent à distance (8 points chacun), tandis que le Nigeria n’est que quatrième avec 7 unités. Le Lesotho (6 points) et le Zimbabwe (4) ferment la marche.

La liste préliminaire de l’Afrique du Sud:

