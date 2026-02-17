Coupe de la Confédération de la CAF: le tirage des quarts et des demies dévoilé

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF s’est tenu ce mardi au Caire, en Égypte, dessinant des affiches relevées et plusieurs duels nord-africains.

Parmi les chocs à suivre, l’Olympique de Safi recevra le Wydad Casablanca lors du match aller d’un affrontement 100 % marocain. Les quarts de finale se disputeront le 15 mars (aller) et le 22 mars (retour). Les demi-finales sont programmées les 12 avril (aller) et 19 avril (retour).

Quarts de finale

  • Al Masry SC (Égypte) vs CR Belouizdad (Algérie)
  • Olympique de Safi (Maroc) vs Wydad Casablanca (Maroc)
  • AS Otoho (Congo) vs Zamalek SC (Égypte)
  • AS Maniema Union (RD Congo) vs USM Alger (Algérie)

Demi-finales

  • SF1 : AS Maniema Union / USM Alger vs Olympique de Safi / Wydad Casablanca
  • SF2 : Al Masry SC / CR Belouizdad vs AS Otoho / Zamalek SC
