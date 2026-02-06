Coupe de la Confédération CAF 5e journée : San Pedro – USMA, Singida – Belouizdad

La phase de groupes de la Coupe de la Confédération avance et, après quatre journées, les contours commencent à apparaître. Seule une équipe a déjà assuré sa qualification pour les quarts : l’USM Alger, qui a su capitaliser sur sa constance pour prendre une avance nette dans son groupe.

Plusieurs équipes abordent toutefois la 5e journée avec des scénarios favorables. Toujours dans le groupe A, l’OC Safi pointe à neuf unités et n’a besoin que d’un match nul contre l’AC Djoliba pour sceller sa présence au tour suivant, faisant de cette rencontre un rendez‑vous crucial entre maintien de l’espoir pour les Maliens et confirmation pour les Marocains.

Le groupe D, lui, reste très serré, trois clubs séparés par un seul point. Cette proximité au classement rend chaque résultat particulièrement lourd de conséquences pour la course à la deuxième place, derrière un Zamalek installé en tête.

Rencontres clés et enjeux avant la J5

Parmi les affiches décisives, le déplacement de l’USM Alger en Côte d’Ivoire pour affronter le FC San Pedro et la réception d’AC Djoliba par l’OC Safi retiennent l’attention : ces deux duels peuvent apporter des réponses rapides sur la hiérarchie des groupes.

La lutte dans le groupe D se cristallise autour du Zamalek, qui, fort de son succès lors de la 4e journée, vise à poursuivre sur sa lancée à l’extérieur contre ZESCO United. Derrière lui, Kaizer Chiefs et Al Masry, séparés d’un point, s’affrontent dans un match qui pourrait redistribuer les cartes avant la dernière journée.

Le CR Belouizdad, lui, se rend chez Singida Black Stars et doit gérer une marge d’erreur limitée : dans un groupe aussi équilibré, la moindre défaillance peut inverser rapidement les positions et compromettre les ambitions algériennes.

Dans le groupe B, Wydad AC et Maniema Union ont la possibilité d’y voir plus clair en cas de victoire. Les Casablancais se déplacent au Kenya pour défier Nairobi United, lanterne rouge, dans l’espoir de relancer leur campagne après un faux pas lors de la précédente journée.

Programme de la 5e journée de la Coupe de la Confédération CAF

Samedi 07 février 2026

16h00 GMT : Azam FC vs Maniema Union

Dimanche 08 février 2026

Nairobi United vs Wydad AC

13h00 GMT : Otôho d’Oyo vs Stellenbosch FC

13h00 GMT : ZESCO United vs Zamalek

13h00 GMT : Kaizer Chiefs vs Al Masry

16h00 GMT : San Pedro vs USM Alger

16h00 GMT : Singida Black Stars vs CR Belouizdad

19h00 GMT : OC Safi vs Djoliba AC