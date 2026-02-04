Coupe d’Allemagne : Stuttgart se qualifie en demi-finale contre Holstein Kiel

VfB Stuttgart a confirmé sa supériorité en décrochant une victoire nette sur la pelouse d’Holstein Kiel, lors des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Les visiteurs, venus de Bundesliga, ont imposé leur rythme et ont emporté le match sur le score de 3-0, maîtrisant la rencontre sur l’ensemble de la seconde période.

Après une première mi-temps plutôt équilibrée, ce sont les Souabes qui ont su hausser le ton après la pause. La délivrance est intervenue à la 56e minute lorsque Deniz Undav a trouvé le chemin des filets, concrétisant la domination progressive de son équipe et mettant à mal les espoirs des locaux.

La fin de match n’a laissé que peu de suspense : Chris Führich a porté l’estocade à la 89e minute en reprenant un service millimétré d’Undav, puis Atakan Karazor a scellé le score dans le temps additionnel (90e+2) sur une passe décisive d’Ermedin Demirović. Ces dernières réalisations ont confirmé la supériorité collective de Stuttgart et offert au club son ticket pour les demi-finales.

Points clés et perspectives

Sur le plan tactique, Stuttgart a su tirer parti de sa mobilité et de sa capacité à accélérer le jeu après la mi-temps, étouffant progressivement une équipe de Kiel qui n’a pas réussi à proposer de riposte efficace. La solidité défensive combinée à des transitions rapides a permis aux visiteurs de conserver l’avantage sans être réellement menacés.

Ce succès renforce la dynamique positive du club souabe : capable de produire des performances abouties en coupe comme en championnat, Stuttgart se présente désormais comme un candidat sérieux pour aller chercher de nouveaux trophées. L’équipe récupère la confiance nécessaire pour aborder la suite de la saison en restant ambitieuse sur la scène nationale.