Cotonou: un colis suspect conduit à l’arrestation de deux présumés trafiquants

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites transnationaux, la vigilance accrue des agents de transport a une nouvelle fois porté ses fruits. Le mercredi 13 août 2025, un colis suspect a été découvert dans les bagages d’un voyageur à la gare routière d’une compagnie de voyage à Cotonou, a rapporté Africaho.

Alerté aux environs de 17 heures, le commissariat du 5ᵉ arrondissement a immédiatement dépêché une équipe sur place. Après vérification, les policiers ont procédé à l’identification et à l’interpellation de deux hommes, tous deux de nationalité béninoise et résidant à Adjarra. Ils s’apprêtaient à voyager vers une capitale de l’hinterland avec dix colis composés de vêtements et d’autres effets personnels.

La fouille minutieuse de leurs bagages a révélé un arsenal préoccupant :

  • un pistolet automatique de marque CAL 9,
  • quatre (04) emballages de chanvre indien,
  • deux broyeurs de chanvre indien,
  • trois emballages en papier griffé WE TOP, destinés à conditionner la drogue pour sa commercialisation.

Après avoir informé le Procureur de la République, la police a conduit les suspects à leur domicile à Adjarra pour une perquisition, laquelle s’est soldée par un échec. Les deux individus devront désormais répondre de leurs actes devant la justice.

Les enquêtes se poursuivent afin de retracer l’origine et la destination de ces produits saisis, ainsi que d’éventuels réseaux impliqués dans ce trafic transnational.

