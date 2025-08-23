Cotonou: reprise du procès Alofa et Amoussou, accusés de l’assassinat présumé de Pierre Urbain Dangnivo

Suspendu depuis le 25 avril dernier, le procès de Codjo Cossi Alofa et Donatien Amoussou reprendra ce mardi 26 août 2025 devant le tribunal de Cotonou.

Les deux hommes sont poursuivis dans l’affaire du meurtre présumé de Pierre Urbain Dangnivo, cadre du ministère des Finances, disparu depuis le 17 août 2010.

L’enquête ouverte à l’époque avait conduit à l’arrestation des deux accusés ainsi qu’à la découverte d’un corps que la famille de la victime a toujours contesté comme étant celui de Dangnivo.

Depuis, la procédure judiciaire s’est enlisée dans une série de suspensions, de rebondissements et de vices de procédure, sans qu’aucun verdict n’ait été rendu.

Après plus de 14 ans de détention préventive, la reprise de ce procès suscite à la fois espoirs et interrogations. Entre attentes de la famille, pressions de l’opinion et enjeux judiciaires, l’issue de ce feuilleton hors normes reste incertaine.