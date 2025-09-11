PAR PAYS
Cotonou: 18 personnes interpellées pour déjections sur la voie publique

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Société
Au Bénin, la Police républicaine a procédé ce jeudi à l’interpellation de dix‑huit individus pour avoir fait leurs besoins dans des lieux publics.

L’opération, conduite par le commissariat du 5ᵉ arrondissement, a couvert plusieurs axes majeurs de la capitale économique, notamment le boulevard des Armées, l’avenue Steinmetz et la voie pavée de l’école primaire publique Charles Guillot de Zongo. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une politique municipale visant à préserver l’hygiène urbaine et améliorer le cadre de vie des habitants.

Selon les autorités, ces actions constituent non seulement une atteinte à la salubrité mais également un « trouble à l’ordre public esthétique ». Les personnes arrêtées ont été transférées à la Brigade de Protection du Littoral et de la Lutte contre la Pollution (BPLP), qui est chargée de diligenter la procédure judiciaire correspondante.

Cette opération marque le lancement d’une campagne combinée de sensibilisation et de répression. La Police républicaine appelle les citoyens à adopter des comportements responsables afin de préserver la propreté des espaces publics et la dignité collective

