Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam cité dans les échanges Jeffrey Epstein

Le nom de Tidjane Thiam, ancien dirigeant de Crédit Suisse et président du PDCI-RDA apparaît dans des courriels datant de mars 2015, récemment rendus publics par le département américain de la Justice dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein.

Un message de David Stern à Epstein mentionne M. Thiam : « Il était plus ivre, debout avec nous, quand Ariane est passée… », accompagné d’un article de Bloomberg annonçant sa nomination à la tête de Crédit Suisse. Bien qu’aucun lien direct entre Thiam et Epstein ne soit établi, cette juxtaposition a suscité des interrogations sur d’éventuelles interactions dans les cercles financiers internationaux.

Selon plusieurs médias britanniques, dont ITVX, David Stern aurait été un intermédiaire régulier entre Epstein et des proches du prince Andrew, même après la condamnation du financier en 2008. Un autre courriel de janvier 2016 mentionne un déjeuner entre Ariane de Rothschild et Tidjane Thiam, confirmant que leurs réseaux pouvaient se croiser.

Ces révélations interviennent alors que l’affaire Epstein continue de mettre au jour l’ampleur de ses cercles d’influence et ses stratégies d’affaires internationales. Parallèlement, la carrière de Thiam à Crédit Suisse avait déjà été critiquée, les difficultés ultérieures de la banque ayant conduit à une enquête parlementaire suisse sur de graves dysfonctionnements.

À ce jour, aucune accusation ni procédure judiciaire ne vise Tidjane Thiam. Les documents publiés font partie d’un corpus massif de correspondances dont la portée reste à interpréter. L’affaire Epstein continue d’éclabousser de nombreuses personnalités dans le monde et alimente les enquêtes sur les réseaux d’affaires et d’influence du financier américain.