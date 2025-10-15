Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam attaque 02 ministres à Londres pour diffamation

En Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam, opposant politique et président du PDCI-RDA, a engagé une procédure judiciaire à Londres contre Amadou Coulibaly et Mamadou Touré, ministres du président Alassane Ouattara, pour propos diffamatoires.

Selon un article d’Africa Intelligence paru ce 15 octobre 2025, la plainte fait suite à des déclarations tenues le 25 septembre lors d’un événement organisé par le think tank Chatham House à Londres. Selon la lettre d’avocat envoyée aux ministres et signée par Michael Frost, du cabinet londonien Mishcon de Reya, ces derniers ont accusé Tidjane Thiam d’avoir été impliqué dans un Comité national de transition visant un coup d’État et d’avoir menti aux autorités pour s’inscrire sur la liste électorale.

Le camp Thiam dément catégoriquement ces accusations, rappelant que l’opposant n’a jamais participé à ce comité et a toujours été transparent sur sa citoyenneté. L’avocat dénonce des attaques « concertées » visant à nuire à la réputation de Tidjane Thiam, notamment sur la scène internationale.

Tidjane Thiam réclame des excuses publiques, un engagement écrit de non-répétition et le remboursement de ses frais juridiques. Faute de réponse satisfaisante d’ici le 24 octobre, la plainte sera déposée devant la Haute Cour de Londres. Pour l’instant, les ministres n’ont pas répondu.