Côte d’ivoire : Patrick Achi pressenti pour succéder à Adama Bictogo à la tête de l’Assemblée nationale

Ancien Premier ministre et cadre influent du RHDP, Patrick Achi serait le choix du président Alassane Ouattara pour prendre la présidence de l’Assemblée nationale. Cette désignation annoncée intervient après les législatives de décembre 2025 où le parti au pouvoir a largement remporté les élections.

Selon Jeune Afrique, Patrick Achi, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, est pressenti pour devenir le prochain président de l’Assemblée nationale. Il succéderait ainsi à Adama Bictogo, en poste depuis 2022.

D’après le média français, cette désignation serait intervenue à l’issue d’une réunion du présidium du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), tenue en présence des principaux dirigeants du parti. Le choix de Patrick Achi aurait été acté par le président de la République, Alassane Ouattara, dans une logique de continuité politique et de consolidation du pouvoir institutionnel.

Aussi, cette évolution intervient dans un contexte politique largement favorable au RHDP. Deux mois après la réélection d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, le parti au pouvoir a confirmé sa suprématie lors des élections législatives du 27 décembre. Avec 197 sièges remportés sur les 255 que compte l’Assemblée nationale, le RHDP renforce sa majorité, gagnant une trentaine de sièges supplémentaires par rapport à la précédente législature.

Patrick Achi apparaît ainsi comme un choix stratégique. Figure expérimentée de l’appareil d’État, il a occupé le poste de Premier ministre entre 2021 et 2023, période marquée par des enjeux économiques et politiques majeurs. Avant et après cette fonction, il a également été associé à plusieurs dossiers structurants de l’action gouvernementale.

Le natif de la Mé avait quitté la primature au lendemain des élections locales de septembre 2023, remportées largement par le RHDP, laissant la place à Robert Beugré Mambé qui a présenté sa démission il y a quelques jours. Son éventuelle accession à la présidence de l’Assemblée nationale marquerait son retour au premier plan institutionnel, tout en assurant au pouvoir exécutif un relais solide au sein du Parlement.