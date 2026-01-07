Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara dissout le gouvernement !

Le président ivoirien Alassane Ouattara a mis fin, ce mercredi 7 janvier, aux fonctions du Premier ministre Robert Beugré Mambé et des membres de son gouvernement, selon une annonce officielle de la Primature.

Dans un communiqué, la Primature de Côte d’Ivoire indique que le chef de l’État a signé un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du Gouvernement, ainsi qu’un autre décret mettant fin aux fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes.

Au titre de la Présidence de la République, un décret distinct a également mis fin aux fonctions des ministres d’État, des ministres et des ministres conseillers rattachés à la Présidence.

Cette décision intervient après la réélection d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat et la tenue des élections législatives du 27 décembre 2025.

À l’issue de ce scrutin, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), parti au pouvoir, a remporté 198 sièges sur les 255 que compte l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochains jours, avec pour mission de former un nouveau gouvernement.