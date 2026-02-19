Côte d’Ivoire – libération des prisonniers d’opinion : le PPA-CI sollicite le soutien du COSIM

Une délégation du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a été reçue, mercredi 18 février 2025, au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), à Abidjan. Objectif : solliciter l’appui des autorités religieuses sur la question des prisonniers d’opinion.

Conduite par Emmanuel Acka, coordonnateur général de l’Initiative pour la libération des prisonniers d’opinion, la délégation a échangé avec le président du COSIM, Cheick Aïma Ousmane Diakité, et ses collaborateurs. Les discussions ont porté sur la situation des personnes détenues à la suite des manifestations politiques organisées par le parti.

Dans un compte rendu transmis aux médias, le COSIM évoque des échanges « fraternels » intervenus dans un contexte symbolique, marqué par le début du Ramadan et du Carême chrétien. Cheick Aïma Ousmane Diakité a indiqué avoir pris acte des préoccupations exprimées, appelant d’abord à la prière, tout en n’excluant pas d’éventuelles initiatives futures.

De son côté, Emmanuel Acka a salué la disponibilité des responsables religieux et exprimé l’espoir que cette démarche contribue à faire avancer le dossier. Selon le PPA-CI, plus de 1 600 militants et cadres auraient été arrêtés lors des manifestations contre un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Le parti continue de contester cette perspective.

Le 5 février dernier, à l’occasion d’une rencontre avec ses militants, Laurent Gbagbo a réaffirmé son opposition à une nouvelle candidature du chef de l’État à l’élection présidentielle prévue le 31 octobre 2025. L’ancien président a également appelé à la libération des personnes qu’il qualifie de prisonniers d’opinion. La visite au COSIM s’inscrit dans une série de consultations engagées par le parti auprès d’organisations religieuses en vue de plaider pour leur libération.