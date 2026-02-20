Côte d’Ivoire : le PDCI-RDA resserre ses rangs et affiche son unité face aux épreuves

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a organisé, jeudi 19 février 2026, une conférence de presse au siège du parti à Cocody pour réaffirmer son soutien à son président, Tidjane Thiam, au secrétaire exécutif en chef, Calice Yapo Yapo, ainsi qu’aux militants détenus depuis plusieurs mois. L’événement, orchestré par le vice-président principal Gilbert Bleu Lainé, a été l’occasion pour le parti de montrer sa cohésion face aux « épreuves judiciaires et médiatiques » qu’il traverse.

Dans une salle comble, cadres, élus, responsables locaux, jeunes et femmes ont tour à tour exprimé leur solidarité. Gilbert Bleu Lainé, s’exprimant au nom du président Thiam, a insisté sur l’importance de l’unité, de la loyauté et de la cohésion interne pour affronter les difficultés et préparer l’avenir. « Les attaques dont nous faisons l’objet sont la preuve que notre parti est là », a-t-il déclaré, qualifiant la situation de « réalité du champ politique ivoirien ».

L’ancien ministre a également adressé un message de soutien aux militants incarcérés : « Vous n’êtes pas seuls. Nous portons votre cause avec dignité et détermination. » Il a salué le travail du secrétaire exécutif en chef, Calice Yapo Yapo, qu’il a qualifié de « dynamique » et courageux, notamment pour son action durant ses cent premiers jours à la tête du secrétariat exécutif.

Au-delà des dirigeants nationaux, Gilbert Bleu Lainé a rendu hommage aux secrétaires de section et militants de base, les invitant à rester vigilants face aux tentatives de division et aux pressions extérieures. Selon lui, la cohésion du parti repose sur la capacité à avancer ensemble malgré les différences.

Avant lui, Raoul Aby, maire de Marcory et représentant du président Thiam dans le District des Lagunes, a rappelé que le PDCI-RDA fêtera ses 80 ans le 8 avril 2026. Il a souligné la résilience du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny et réaffirmé son soutien aux militants détenus, qualifiés de « prisonniers politiques ».

Dans la même logique, Guillaume Aka, porte-parole de la jeunesse, a réitéré l’engagement des jeunes militants envers le président Thiam et les camarades incarcérés, tandis que Sabine Bouédé et Clotaire N’guessan Kouadio ont rappelé l’importance des femmes et des structures de base dans la vie du parti.

La conférence s’est conclue par la lecture d’une motion de soutien par Léa Jeanne Ayivor, insistant sur la loyauté et l’engagement comme fondements de toute organisation durable. À quelques semaines de son 80ᵉ anniversaire, le PDCI-RDA envoie un message clair : malgré les pressions judiciaires et médiatiques, le parti reste uni, mobilisé et fidèle à son héritage.