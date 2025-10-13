Côte d’Ivoire : le ministère de l’Éducation nationale dément un appel à la grève scolaire

En Côte d’Ivoire, un appel à la grève scolaire circule depuis samedi soir sur Facebook et WhatsApp, mais le ministère de l’Éducation nationale affirme qu’aucune association de parents d’élèves n’est répertoriée.

Selon le communiqué publié dimanche, une supposée association invitait à paralyser les cours dès ce lundi 13 octobre, mais le MENA confirme qu’elle n’existe pas dans ses fichiers. « Le ministère tient à préciser qu’aucune association de ce type n’est connue de ses services », indique le communiqué, rappelant que toutes les informations officielles sont publiées sur son site internet et ses comptes sur les réseaux sociaux.

La mise au point intervient en pleine campagne présidentielle et alors que la rentrée scolaire bat son plein, suscitant l’inquiétude des familles. De nombreux parents ont ainsi cherché à savoir si leurs enfants devaient se rendre à l’école lundi matin.

Le MENA avertit également : « Tout en dénonçant ces manœuvres, le ministère met en garde contre toute tentative de récupération de l’institution scolaire et se réserve le droit de poursuivre les auteurs devant les juridictions compétentes. » Les services du ministère se disent déterminés à retracer l’origine de cette fausse information.

Cette affaire illustre la rapidité avec laquelle les fake news circulent en Côte d’Ivoire, où l’usage d’internet est en forte croissance, et rappelle la nécessité pour les autorités de réagir vite pour protéger le système éducatif.