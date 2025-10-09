Côte d’Ivoire : interdiction formelle des sondages avant la présidentielle du 25 octobre

En Côte d’Ivoire, la Commission Électorale Indépendante (CEI) a rappelé lundi l’interdiction stricte de publier ou diffuser des estimations de vote avant la présidentielle prévue le 25 octobre. Les contrevenants s’exposent à des sanctions.

Dans son communiqué, la CEI cite l’article 39 du Code électoral : « Il est interdit à toute personne physique ou morale non habilitée de publier ou diffuser des estimations de vote ou des résultats de sondage, sous quelque forme et à partir de quelque lieu que ce soit, à compter de la publication de la liste électorale définitive. » L’institution insiste : cette règle s’applique à tous, des médias traditionnels aux réseaux sociaux. « Toute publication ou diffusion de sondage est donc interdite », martèle la CEI.

La CEI avertit que toute violation sera sanctionnée : « La Commission Électorale Indépendante se réserve le droit d’en tirer toutes les conséquences. » Les médias et plateformes numériques qui publieront des sondages s’exposent à des poursuites judiciaires et à des amendes prévues par le Code électoral.

Cette mise en garde intervient dans un contexte électoral sous haute tension. Les réseaux sociaux regorgent de rumeurs et de pseudo-sondages, qui peuvent fausser le débat démocratique. L’article 39 vise à protéger l’équité du scrutin et à éviter que des estimations non vérifiées n’influencent le vote.

La CEI ne se limite pas à interdire : elle appelle également à la responsabilité collective. « La CEI compte sur le civisme de toutes et de tous pour le bon déroulement et l’achèvement du processus électoral », précise le communiqué. Les professionnels de l’information et les citoyens sont donc invités à ne pas partager de chiffres invérifiables, pour garantir la transparence et la sérénité du scrutin.