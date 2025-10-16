Côte d’Ivoire : début des procès des manifestants du 11 octobre

En Côte d’Ivoire, les premiers procès des personnes interpellées lors des manifestations interdites du 11 octobre ont débuté ce jeudi 16 octobre à Abidjan et à Dabou, à quelques jours de la présidentielle, alors que l’opposition maintient la pression.

Selon des sources judiciaires, plusieurs individus arrêtés lors du rassemblement organisé par le Front commun ont été jugés dans le cadre de procédures de flagrant délit. Me Jean-Chrysostome Blessy, Secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé des questions judiciaires et avocat du parti, précise que « 24 de nos membres seront jugés par le Tribunal correctionnel de Dabou, tandis que 85 autres comparaîtront devant le tribunal d’Abidjan ».

Le 11 octobre, le PDCI et le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), dont les leaders n’ont pas été retenus pour la présidentielle, avaient appelé à une marche à Cocody, dans la commune résidentielle d’Abidjan. La manifestation avait été interdite par les autorités. Selon le ministère de l’Intérieur, 237 personnes ont été arrêtées à Abidjan et 18 à Dabou, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale économique.

Malgré la répression, les mouvements de contestation se sont poursuivis. Les 13 et 14 octobre, des manifestations, des blocages de routes et des fermetures d’écoles ont été signalés dans plusieurs localités, notamment dans des zones historiquement favorables à l’opposition.