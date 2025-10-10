Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé porte plainte pour menaces de mort

En Côte d’Ivoire, le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), Charles Blé Goudé, a déposé une plainte pour “menaces de mort” auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan.

La démarche a été effectuée jeudi par son avocat, Me Serge Ouraga, selon des sources proches du dossier. L’ancien ministre de la Jeunesse, également ex-codétenu de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale (CPI), serait la cible de messages inquiétants diffusés sur les réseaux sociaux. « Le président Charles Blé Goudé subit un acharnement depuis plusieurs mois. Ces dernières semaines, les attaques ont pris la forme de véritables menaces de mort », a dénoncé Me Ouraga.

L’avocat cite notamment un message publié sur Facebook, affirmant qu’« il aurait mieux valu que Blé Goudé meure à la CPI ». Un autre internaute aurait prédit sa mort « avant la fin de l’année 2025 ». Pour la défense, ces propos constituent une menace claire contre l’intégrité physique du leader politique.

Dans un contexte pré-électoral tendu, Me Ouraga appelle les autorités à la vigilance. « Le président sera amené à se déplacer et à rencontrer des foules. Sa sécurité doit être assurée. La protection des citoyens, surtout des personnalités publiques, est une responsabilité de l’État », a-t-il rappelé.

Le conseil du président du COJEP a également voulu alerter l’opinion nationale et internationale sur les dangers de la montée des discours haineux en ligne. « L’histoire nous a montré que ce type de menaces peut annoncer des drames. Cibler un acteur politique pour ses opinions est inacceptable », a-t-il ajouté.

Enfin, l’avocat a exhorté la justice à agir sans délai : « Nous espérons que cette plainte sera traitée avec la diligence requise, au regard du climat politique et des échéances électorales à venir. »

Acquitté en 2021 par la CPI et rentré en Côte d’Ivoire fin 2023, Charles Blé Goudé a informé son intention de participer activement au débat politique national en vue de la présidentielle de 2025, malgré son exclusion de la liste électorale.