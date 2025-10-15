Côte d’Ivoire : ce que l’on sait du dispositif sécuritaire autour du cabinet de Laurent Gbagbo

En Côte d’Ivoire, un important dispositif sécuritaire a été déployé ce mercredi 15 octobre autour du cabinet de Laurent Gbagbo, à Abidjan.

Selon les constatations sur place, six cargos et cinq pickups de la gendarmerie et de la police ont été positionnés à divers points stratégiques, formant un périmètre de sécurité visible et serré. Un cargo barrait l’entrée principale tandis que d’autres véhicules stationnaient devant le 30ᵉ arrondissement de police, situé à une centaine de mètres.



En effet, ce déploiement coïncidait avec la tenue d’une réunion élargie du Conseil stratégique et politique (CSP) du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), dirigé par l’ancien chef de l’État. À dix jours de l’élection présidentielle du 25 octobre, cette démonstration de force a suscité de nombreuses réactions et ravivé les tensions politiques déjà vives dans le pays.

Selon des témoins, la sortie du secteur aurait été bloquée, empêchant plusieurs cadres du PPA-CI de quitter les lieux. L’information du blocus s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, entraînant la mobilisation de dizaines de militants venus en renfort.



Dans une atmosphère tendue, mais sans heurts, les responsables du parti ont tenté de quitter les lieux, escortés par leurs partisans. « On ne veut pas de bagarre, on veut juste la liberté de se réunir », a lancé un jeune militant, filmant la scène avec son téléphone.

Pour le moment, ni la gendarmerie ni le ministère de l’Intérieur n’ont communiqué sur les raisons de cette présence policière renforcée. De son côté, le PPA-CI dénonce un « acte d’intimidation » et un « blocus injustifié » à l’approche du scrutin.



À dix jours du vote présidentiel, la tension politique reste vive, et le blocus du cabinet de Laurent Gbagbo symbolise désormais, pour beaucoup, un climat de campagne sous haute surveillance.